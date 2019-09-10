Москва, , 08:51 — REGNUM В Москве жара достигнет 25 градусов тепла, сообщает 10 сентября центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится антициклоном с центром над Волго-Вятским регионом», — говорится в прогнозе.

Синоптики пояснили, что это «сулит жителям Среднерусской возвышенности ещё один день бабьего лета с обилием солнца и июльского тепла».

В Москве ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха прогреется от 23 до 25 градусов. В Подмосковье от 21 до 26 градусов. Скорость ветра не превысит 6 м/с.