Магадан, Магаданская область, , 06:56 — REGNUM С 1 ноября компания «S7 Airlines» запустит прямые, регулярные авиарейсы между Владивостоком и Магаданом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аэропорт Магадана Сергин В. А

Читайте также: Авиакомпания «Якутия» жалуется на работу аэропорта «Магадан»

Рейсы на авиалайнерах Airbus A320neo из Магадана во Владивосток и обратно будут выполняться один раз в неделю — в каждую пятницу, утром. Время полёта — из аэропорта Владивостока — 3 часа 30 минут, обратно на 10 минут дольше.

Цена билета в одну сторону — от 8 300 рублей за эконом-класс, без провоза багажа, но с ручной кладью до 10 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, прямые рейсы «Владивосток — Магадан» выполняет ещё и авиакомпания «Якутия», которая жаловалась на отсутствие диспетчеров в вечернее время — у пилотов не было возможности сесть на запасной аэродром.