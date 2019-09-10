Омск, , 03:20 — REGNUM Заморозки от 0 до — 5 °C ожидаются с 10 по 13 сентября ночью местами по Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ведомстве предупредили, что заморозки могут пагубно сказаться на урожае, приведя к его повреждению или гибели. Аграриям советуют принять соответствующие меры по защите урожая.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, в Омске продолжается подготовка к отопительному сезону. Идёт работа по выдаче нарядов на подключение теплоснабжения объектов социальной сферы и здравоохранения.

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