Омск, , 09:55 — REGNUM В Омске стартовала работа по выдаче нарядов на подключение теплоснабжения объектов социальной сферы и здравоохранения. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 сентября в мэрии города.

Традиционно отопительный сезон в Омске начинается в период с 20 сентября по 10 октября, в зависимости от погодных условий. В 2018 году отопительный период стартовал 25 сентября.

Первыми тепло получают образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и так далее. Затем тепло приходит в объекты жилищного фонда.

В Омске по состоянию на 9 сентября подготовлен 61 теплоисточник (95,3%), 1380 км тепловых сетей (95%), заменено 11,3 км тепловых сетей (94%). Кроме того, подготовлено 1800 км водопроводных сетей (93%), заменено 10,6 км водопроводных сетей (94%).

Паспорт готовности к отопительному сезону получили 5297 многоквартирных домов из 5904 (89,7%).

Ка уже сообщало ИА REGNUM, на севере Красноярского края отопительный сезон уже стартовал.

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