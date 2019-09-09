Балахна, Нижегородская область, , 18:17 — REGNUM Информация о странных бьющих из-под воды фонтанах в акватории Волги в Балахнинском районе поступила 8 сентября в Приволжское управление Росприроднадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Исаак Левитан. Волга. 1889

«В ходе выезда на место происшествия было установлено, что в районе садоводческого товарищества «Картонщик» примерно в 200 метрах от берега из-под воды бьют несколько «гейзеров» чёрного цвета с характерным запахом сточных вод», — цитирует представителя Росприроднадзора издание nn.ru.

По его словам, на месте был произведен отбор проб воды. После проведения исследования станет возможным установить тип и вероятный источник загрязнения, а также оценить масштаб ущерба.

В то же время вопрос инициирования административного расследования по данному факту пока не решен. Не исключается, что в отношении рядом находящихся хозяйствующих субъектов будет проведена внеплановая проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, под Балахной жители Нижегородской области, приехавшие на рыбалку, обнаружили прямо возле берега Волги странные фонтаны с чёрной жидкостью, которые имеют ужасный запах. Видеозапись происшествия была опубликована в соцсетях. Автор видео отмечает, что странное явление он заметил недалеко от пансионата «Волга». Стоит «вонища неимоверная», а вода чёрная-чёрная, и дна не видно.

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