Севастополь, , 17:09 — REGNUM В Севастополе перезахоронили останки 37 воинов и сестры милосердия, погибших в годы Крымской войны и обнаруженных во время раскопок на четвёртом бастионе и других культурных объектах города. Об этом 9 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе института истории материальной культуры РАН.

«Останки перезахоронили на Братском кладбище. В мероприятии приняли участие военный оркестр Черноморского флота, почётный караул и реконструкторы военно-исторических клубов», — отметили в институте.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября В Крыму и Севастополе вспоминают воинов, погибших в годы Крымской войны.

Читайте также: На героических примерах Крымской войны нужно растить молодёжь — глава РК