Севастополь, 9 сентября 2019, 17:09 — REGNUM В Севастополе перезахоронили останки 37 воинов и сестры милосердия, погибших в годы Крымской войны и обнаруженных во время раскопок на четвёртом бастионе и других культурных объектах города. Об этом 9 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе института истории материальной культуры РАН.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября В Крыму и Севастополе вспоминают воинов, погибших в годы Крымской войны.
Читайте также: На героических примерах Крымской войны нужно растить молодёжь — глава РК