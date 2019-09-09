Симферополь, 9 сентября 2019, 11:19 — REGNUM День памяти воинов, павших в Крымской войне, должен занять своё место в общероссийском календаре — подрастающие поколения должны расти на героических примерах прошлого. Об этом 9 сентября в день память воинов, павших в Крымской войне, на своей странице в Facebook заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
По его словам, в Крыму многое сделано для сохранения памяти о событиях Крымской войны.
Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе должны перезахоронить останки воинов, павших в годы Крымской войны.
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