Симферополь, , 11:19 — REGNUM День памяти воинов, павших в Крымской войне, должен занять своё место в общероссийском календаре — подрастающие поколения должны расти на героических примерах прошлого. Об этом 9 сентября в день память воинов, павших в Крымской войне, на своей странице в Facebook заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В годы Крымской войны состоялась первая оборона Севастополя, а имена участников тех событий — адмиралов Павла Нахимова, Владимира Корнилова и Владимира Истомина, генералов Степана Хрулева и Эдуарда Тотлебена, матросов Петра Кошки и Игнатия Шевченко, сестры милосердия Даши Севастопольской — стали символами мужества, героизма и любви к Отечеству. Очень важно воспитывать подрастающее поколение на этих примерах», — отметил Аксёнов.

По его словам, в Крыму многое сделано для сохранения памяти о событиях Крымской войны.

«Для нас, крымчан, абсолютно очевидно, что сегодняшняя памятная дата должна занять свое место в общероссийском календаре», — добавил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе должны перезахоронить останки воинов, павших в годы Крымской войны.

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