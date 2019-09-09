Новосибирск, , 15:09 — REGNUM В новосибирской таможне официально прокомментировали ситуацию с задержанием скрипки скрипача-виртуоза Михаила Симоняна в аэропорту «Толмачёво», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Симонян в своём аккаунте Instagram опубликовал фотографию двух сотрудниц таможни с подписью: «Вот девушки которые не выпустили меня и пытались забрать скрипку. Прощу прошения за срыв концерта» .

В Сибирском таможенном управлении пояснили, что пассажир рейса Новосибирск-Пекин при прохождении таможенного контроля не смог предъявить необходимые документы на скрипку.

Сотрудники таможни предположили, что скрипка может являться культурной ценностью. Причиной тому послужил внешний вид скрипки, изготовленной под старину, и надпись в виде цифр «1734».

"Ему было предложено оставить скрипку для проведения экспертизы и улететь рейсом, который на момент инцидента уже отправлялся, либо дождаться прибытия эксперта, специально вызванного таможенниками в ночное время в аэропорт, и улететь в Пекин со скрипкой следующим рейсом (в том случае, если она не представляет культурной ценности). На что авиапассажир отреагировал отрицательно, оставил скрипку и покинул аэропорт. Прибывший вскоре после убытия музыканта из аэропорта эксперт подтвердил, что скрипка культурной ценностью не является, о чем было сообщено владельцу», — пояснили в управлении, отметив, что скрипку музыкант пока не забрал.

Сейчас музыкальный инструмент находится на таможенном посту.