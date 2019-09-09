Венеция, Италия, , 14:12 — REGNUM Сбор пожертвований в одном из храмов в пригороде Венеции проводится через банкомат в рамках эксперимента, инициированного церковными властями, передает информагентство ANSA в понедельник, 9 сентября, со ссылкой на заявления настоятеля церкви Святого Иакова дона Винченцо Тозелло.

Все больше граждан не носят с собой наличные средства, у них должна быть возможность внести пожертвования удобным им способом, никаких финансовых целей такое нововведение не преследует, отметил настоятель.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, банкомат для пожертвований в храме в городке Кьоджа был установлен в мае 2019 года.

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