Вашингтон, , 13:26 — REGNUM Проведена оценка травматизма в сухопутных войсках США. Она предшествует предстоящему переходу американской армии на новый армейский тест по боевой подготовке, который будет полностью реализован к октябрю 2020 года.

По данным экспертов Центра общественного здоровья сухопутных войск США, одна травма в среднем приводит к 37 дням ограничения в исполнении обязанностей по службе. Ежегодно в связи с травмами происходит около двух миллионов обращений к врачу. В целом по сухопутным войскам США каждый год происходит потеря около 10 миллионов учебных дней из-за ограничений по службе, связанных с травматизмом.

70 процентов всех ограничений по исполнению служебных обязанностей вызваны травмами опорно-двигательного аппарата. Экспертами отмечено, что есть пределы интенсивности физических нагрузок, за которыми уровень травматизма увеличивается, но уровень физической подготовки не растет.

В ходе оценки травматизма в сухопутных войсках США было выявлено, что самому высокому риску получения травм подвергаются военнослужащие с избыточным и недостаточным весом. Кроме того, выявлено, что риск получения травм для курящих военнослужащих на 20−50 процентов выше. Об этом пишет американское издание We are the mighty.