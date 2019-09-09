Москва, , 13:08 — REGNUM Первую позицию в обновленном рейтинге университетов по версии Round University Ranking занял Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, сообщается 9 сентября на официальной странице проекта.

В тройку рейтинга также вошли Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский инженерно-физический институт), Томский государственный университет. В рамках исследования российские вузы оценили по 20 критериям — показателям работы в таких направлениях как преподавание, исследования, интернационализация, финансовая устойчивость и другим.

Как пояснил врио ректора нижегородского Университета Лобачевского (партнёр RUR) Кирилл Марков, новый рейтинг может стать, в том числе, и дополнительным стимулом для развития конкурентоспособности отечественной образовательной системы.

RUR выпускает 30 рейтингов, в числе которых центральным является мировой рейтинг университетов, выходящий с 2010 года. За 10 лет в рейтинге RUR приняли участие 1100 ведущих университетов мира из 80 стран.

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