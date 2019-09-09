Нью-Дели, , 13:06 — REGNUM Индийская организация космических исследований (ISRO) заявила о том, что задачи миссии «Чандраян-2» были выполнены на 95%. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

В официальном заявлении представители ISRO подчеркнули, что несмотря на потерю связи с лунным модулем «Викрам» и его аварийную посадку на поверхность Луны миссия «Чандраян-2» стала огромным успехом для космической программы Индии. В частности, точный запуск и скрупулезное управление полетом космического аппарата «Чандраян-2» с Земли позволят изучать поверхность Луны с орбитального блока, который продолжит работу на протяжении семи лет вместо изначально запланированного одного года. Указанный орбитальный блок весит 2 379 кг, а его мощность составляет 1 кВт.

Ранее Индийская организация космических исследований потеряла связь с модулем «Викрам» при попытке осуществить его мягкую посадку на Луну. Впоследствии глава ISRO Кайласадиву Сиван заявил, что «Викрам» находится на поверхности Луны. Индийские ученые будут пытаться установить связь с лунным модулем на протяжении следующих 14 дней. Напомним, что в случае успеха миссии Индия стала бы четвертой державой после СССР, США и Китая, которой удалось осуществить мягкую посадку космического аппарата на Луну.