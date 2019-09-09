* ИГ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 13:06 — REGNUM В Северо-Кавказском окружном военном суде оглашён приговор жителю Крыма Ивану Т., обвиняемому по четырём статьям Уголовного Кодекса РФ. Через созданные группы в социальных сетях и мессенджерах крымчанин привлекал людей в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 9 сентября.

Как следует из материалов уголовного дела, в период с 13 августа 2017 года по 2 апреля 2018 года житель Крыма разместил в общедоступных группах десятки текстовых сообщений, побуждающих к участию в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), к совершению насильственных, в том числе террористических, действий.

Кроме того, подсудимый незаконно хранил у себя дома самодельное взрывное устройство и боеприпас.

Иван Т. признан виновным по ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 222 УК РФ. Согласно приговору суда, он проведёт шесть лет в колонии общего режима. На три года крымчанину запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Также ему назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.