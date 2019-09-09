Аддис-Абеба, , 13:08 — REGNUM Бюро здравоохранения города Дыре-Дауа на севере Эфиопии объявило, что число случаев заболеваний вирусом Чикунгунья возросло до 29 тысяч. Министр здравоохранения Эфиопии Амир Аман заявил, что несмотря на усилия, предпринимаемые для борьбы с распространением болезни, общественность все еще нуждается в большей осведомленности о вирусе. Так, необходимо уничтожать водяные колодцы и соответствующее оборудование, которые подходят для размножения насекомого, являющегося носителем вируса Чикунгунья. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство EthioNews.

По словам главы минздрава, хотя в регионе бесплатно распространяются химические и противомалярийные препараты, пациенты все еще жалуются на нехватку. Он добавил, что на сегодняшний день в городе вирусом заразились 29 000 человек, но о смертельных случаях пока не сообщалось.

В начале августа 2019 года Бюро здравоохранения Дыре-Дауа сообщило о 3756 случаях вируса Чикунгунья с аналогичными симптомами. Буквально за месяц количество заболевших увеличилось более чем в 7 раз несмотря на активные действия администрации города по минимизации шансов эпидемии.

Чикунгунья — это вирус, вызывающий высокую температуру, головную боль, боль в суставах и мышцах в течение трех-семи дней после укуса человека комаром-носителем. Хотя большинство пациентов обычно чувствуют себя лучше в течение нескольких дней или недель, у некоторых развивается хроническая боль в суставах и воспаление. По данным ВОЗ, заболевание редко приводит к смерти, но у некоторых людей боль в суставах может длиться месяцы или даже годы.