Осло, , 08:45 — REGNUM Власти Норвегии обеспокоены вспышкой неизвестной болезни, распространяющейся среди собак. За последние несколько дней в стране при схожих обстоятельствах погибла 21 собака, пишет газета Kronen Zeitung.

Большинство случаев было зарегистрировано в районе Осло, также смертельные случаи зафиксированы в городах Берген, Тронхейм и в регионе Нурланн. Симптомы болезни включают рвоту и кровавую диарею. 6 сентября Норвежский ветеринарный институт сообщил, что обнаружил при вскрытии две неуточненные бактерии, однако доказательств инфекционной вспышки еще нет. Не ясно, речь идет о заразной болезни или серии отдельных случаев.

Владельцы собак в соседней Швеции опасаются, что болезнь может прийти к ним из-за границы. Не прекращается поток звонков в Шведский ветеринарный институт.