Найроби, , 07:39 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта постановил, что все государственные флаги страны должны быть приспущены в знак памяти о скончавшемся экс-президенте Зимбабве Роберте Мугабе. Об этом сообщает ВВС Swahili.

По сообщениям журналистов, президент Кеньятта выразил свои соболезнования в связи со смертью Мугабе, отметив, что он не может подобрать слов для того, чтобы выразить величину потери.

По его словам, Африка лишилась мудрого лидера, героя и патриота, который исполнил свой долг по отстаиванию интересов африканского континента.

Известно, что траур в Кении продлится с 7 сентября по 9 сентября.

Как передавало ИА REGNUM, Роберт Мугабе скончался в пятницу, 6 сентября, в больнице Сингапура, где он находился на длительном лечении. Мугабе был первым президентом Зимбабве после обретения ей независимости.

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