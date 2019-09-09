Чэнду, Китай, , 05:20 — REGNUM Электроснабжение более 24 тыс. жилых домов было восстановлено в провинции Сычуань на юго-западе Китая после землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло 8 сентября, сообщает агентство Синьхуа.

По данным на 21:00 местного времени 8 сентября 4781 человек был направлен для проведения поисково-спасательных работ и оказания медицинской помощи, ведения борьбы с пожарами и восстановление энергоснабжения в уезде Вэйюань города Нэйцзяна.

В общей сложности 4 тыс. хлопчатых одеял, 220 палаток и 200 аварийных комплектов было выделено в районы, пострадавшие от землетрясения, сообщили местные власти. Как сообщало ИА REGNUM, в результате толчков 63 человека получили ранения, один человек погиб.

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