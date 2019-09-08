Антананариву, , 20:36 — REGNUM Папа римский Франциск провел торжественную мессу на Мадагаскаре, которая собрала свыше 1 млн человек. Об этом 8 сентября сообщает телеканал News24.

Свою речь священнослужитель провел на поле в предместье столицы государства Антананариву. Она была посвящена экологическим проблемам, уважению к природе и недопущению ее эксплуатации человеком.

Напомним, Мадагаскар является вторым государством, после Мозамбика, в турне понтифика. После него он направится на остров Маврикий, который станет заключительным пунктом поездки папы римского Франциска по странам Африки.

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