Москва, , 18:27 — REGNUM В рамках проекта «Московское долголетие» с 9 по 13 сентября в столичных учреждениях для людей старшего поколения пройдут танцевальный марафон, концерт под открытом небом и занятия по скандинавкой ходьбе. Об этом 8 сентября сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Пятидневная программа проекта будет включать в себя также проведение 12 сентября в парке «Садовники» III ежегодного фестиваля социальных инициатив жителей старшего поколения Южного административного округа, где, кроме танцевального марафона и концерта, пройдет интеллектуальное шоу с подростками.

С программными мероприятиями предстоящей недели можно ознакомиться на портале столичной мэрии.

Напомним, проект «Московское долголетие» начал свою работу в 2018 году. Его мероприятия реализуются по актуальным для людей старшего возраста направлениям: укрепление здоровья, обучение и творческое развитие. Бесплатные занятия проходят в каждом районе столицы на базе домов культуры, парков, школ и физкультурно-оздоровительных комплексов.

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