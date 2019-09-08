Москва, , 09:24 — REGNUM Тёплая солнечная погода без осадков ожидается в Москве 8 сентября. Об этом сообщила служба Гидрометцентра РФ.

Днём температура воздуха в городе достигнет +21…+23 градусов, при этом будет наблюдаться небольшая облачность. Осадков на территории города не ожидается.

Ветер будет дуть преимущественно северо-восточный, скорость его будет достигать 3−8 м/сек.

Ночью похолодает до +10…+12 градусов, осадков также не ожидается. Ветер сменится на восточный и юго-восточный, скорость его будет составлять всё те же 3−8 м/сек. Атмосферное давление в течение суток не изменится и будет держаться на отметке 758 мм рт. ст.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по прогнозам синоптиков, в Москве до 13 сентября будет наблюдаться тёплая солнечная погода без осадков.

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