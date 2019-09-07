Москва, , 16:51 — REGNUM Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел новый парк около Московского государственного строительного университета. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы.

Во время осмотра нового объекта парково-рекреационной зоны мэр Москвы отметил, что новый парк будет открыт для всех жителей Ярославского района.

«Здесь специально сделали открытый вход и детские и спортивные площадки, так что это новый районный парк по большому счету. Конечно, мы делали это в первую очередь как парадный вход в МГСУ, но задача была создать еще и хороший парк. Я думаю, что это удалось», — подчеркнул Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, проект новой зоны отдыха перед входом в Московский государственный строительный университет был разработан сотрудниками вуза, строительство его осуществлялось в течение четырех месяцев — с мая по август 2019 года.

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