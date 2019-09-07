Додома, , 18:23 — REGNUM Танзания была названа образцовым примером эффективной борьбы с незаконной торговлей дикими животными и сокращением популяции слонов и носорогов в заповедниках.

По информации танзанийского новостного издания «Nipashe», об этом заявили различные эксперты, беседовавшие с журналистами из Таиланда и Танзании в рамках международной программы обмена, организованной Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (АМР США) и Ассоциацией журналистов-экологов в Танзании.

Цель этой программы — предоставить журналистам возможность обличить проблему браконьерства.

Координатор Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джованни Бруссард отметил, что Танзания подала хороший пример, развив законодательство в отношении ареста занимающихся данной деятельностью.

«С момента прихода к власти нынешнего Правительства в Танзании мы наблюдаем значительные изменения в области контроля торговли бивнями слонов, рогов носорога и дикими животными в целом», — подчеркнул Бруссард.

Он добавил, что Танзания продемонстрировала новый способ борьбы с браконьерством. Как подчеркивается, в Азии ни одна страна не добилась таких результатов, как Танзания.

По словам Бруссарда, Танзания четко изложила свою позицию по борьбе с браконьерством, обеспечив сотрудничество правоохранительных органов, что и помогло разрешить эту проблему.

Кроме того, он рекомендовал Танзании укрепить сотрудничество со странами Азии, куда экспортируется большая часть контрабандистских товаров, с целью обеспечить досмотр всех грузов, прибывающих в страну, а также гарантировать сообщение о попытках провоза нелегальных товаров национальным властям.