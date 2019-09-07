Нью-Дели, , 19:54 — REGNUM Глава ультраправой индусской партии Раштрия сваямсевак сангх (Союз добровольных слуг Родины или РСС) Мохан Бхагват призвал своих однопартийцев примириться с другими религиозными общинами во имя сплочения нации. Об этом 5 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

Мохан Бхагват, выступая на собрании РСС в Западной Бенгалии, заявил: «Нам необходимо установить связь с представителями религиозных меньшинств». По мнению лидера Раштрия сваямсевак сангх, единственным инструментом обеспечения прогресса для Индии является «путь национализма», а настоящие патриотизм и национализм невозможны без полного национального единения. Мохан Бхагват добавил: «Когда речь заходит о любви к Родине, в обществе не может быть никаких барьеров, даже религиозных».

Ранее Мохан Бхагват встретился с влиятельным мусульманским лидером и главой партии «Джамиат Улема-е-Хинд» Саидом Аршадом Мадани. Напомним, что партия Раштрия сваямсевак сангх традиционно выступала с позиций индусского превосходства и отличалась непримиримой враждебной позицией по отношению к религиозным меньшинствам, в частности к мусульманам.