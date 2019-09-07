Аддис-Абеба, , 18:01 — REGNUM Консорциум «Усиление мер по борьбе с транснациональной организованной преступностью» (ENACT), созданный при поддержке Евросоюза, обнародовал отчет, в котором сообщил, что в странах Африки южнее Сахары произойдет крупнейший в мире рост числа потребителей запрещенных наркотиков, и в ближайшие 30 лет доля континента в общем потреблении наркотиков в мире, по прогнозам, удвоится. Новые всесторонние исследования и анализ, проведенные ENACT, показали, что незаконное употребление наркотиков представляет собой серьезную проблему для правительств государств в Африке, как с точки зрения работы правоохранительных органов, так и с точки зрения эффективности систем здравоохранения. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

К 2050 году 14 миллионов африканцев добавятся к нынешнему числу жителей континента, которые употребляют нелегальные наркотики. Таким образом через 30 лет в странах Африки южнее Сахары употреблять наркотики будут по крайней мере 23 миллиона человек. В 2018 году основными наркотическими товарами на континенте являлись фармацевтические опиоиды, использованные в немедицинских целях. Согласно исследованию, в Восточной Африке будет наблюдаться самый резкий рост населения, употребляющего наркотики, а Западная Африка по-прежнему останется крупнейшим рынком сбыта наркотиков на континенте.

Кроме того, в исследовании ENACT отмечается, что феномен опасных наркотиков в Африке обусловлен слабым законодательным регулированием и активными действиями организованной преступности, действующей через национальные границы. Прогнозируется, что потребление наркотиков в Африке создаст чрезвычайно сложную проблему для общественного здравоохранения, так как континент испытает серьезную неспособность удовлетворить спрос на лечение.