Приштина, , 13:31 — REGNUM Ушедший в отставку, но продолжающий выполнять обязанности премьер-министра Косово Рамуш Харадинай прокомментировал недавний инцидент в Приштине, в ходе которого был убит один человек, а ещё трое были ранены.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Харадинай заявил, что «убийство одного человека и ранение многих других посреди бела дня, при том, что опасности подвергались ещё многие жители госпитального квартала — это трагедия, которая затрагивает нас всех».

Политик призвал органы защиты правопорядка провести тщательное расследование с целью выявить мотивы преступления и заставить преступников понести заслуженное наказание:

«Косово не позволит творить такие вещи. Мы на протяжении долгого времени укрепляли институты защиты порядка и закона в стране, такие преступные акты не останутся безнаказанными».

5 сентября в госпитальном квартале Приштины началась стрельба, в результате былы убиты двое человек и ранены ещё четверо. Мотивы преступления пока неизвестны. За последние полгода в Приштине произошло 12 убийств с применением огнестрельного оружия.