Курск, , 08:09 — REGNUM В Курской области в единый день голосования, 8 сентября, в 8:00 открылся 1131 избирательный участок, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на региональную избирательную комиссию.

Жителям региона предстоит проголосовать за губернатора. В Центральном округе Курска проходят довыборы депутата Курской областной думы по одномандатному округу №3. Также в этот день будут избраны депутаты Курского горсобрания по одномандатному округу №7, главы Беловского, Горшеченского, Мантуровского районов и посёлка Коренево Кореневского района, депутаты представительных собраний 10 муниципальных районов области, депутаты Льговского Горсовета, Собрание депутатов города Обояни, Собрание депутатов первого созыва Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района, а также депутаты представительных органов районов и сельских поселений на отдельных территориях.

Всего в регионе проходят 32 избирательные кампании, в ходе которых будет распределено 239 мандатов. Численность избирателей составляет более 920 тысяч человек.

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