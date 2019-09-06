Москва, , 16:37 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 7 сентября примет участие в торжества по случаю празднования Дня города Москвы, сообщает официальный сайт президента.

День города 2016. Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Среди участников мероприятий будут также глава правительства РФ Дмитрий Медведев, мэр столицы Сергей Собянин, а также почётные граждане Москвы. В торжествах также ожидается участие первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Президент России посетит «Лужники», где ознакомится с Дворцом водных видов спорта и Дворцом художественной гимнастики, в которых прошла реконструкция.

Торжества по случаю 872-летия российской столицы пройдут 7 и 8 сентября. организаторы подготовили для москвичей масштабную развлекательную программу.