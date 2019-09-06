Магас, , 16:30 — REGNUM В Ингушетии заблокированы 25 сайтов, на которых продавались водительские удостоверения. Интернет-ресурсы, предлагали права различной категории без прохождения необходимого обучения в автошколе, сообщили ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

«На сайтах содержалась подробная информация о порядке приобретения таких удостоверений, предоставлялся большой выбор способов и методов оплаты и доставки», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как отмечает прокуратура, незаконные права мог получить без всяких экзаменов любой желающий, в том числе и лишенный ранее водительского удостоверения. По требованию ведомства, Магасский районный суд удовлетворил все требования прокурора и вынес решение о заблокировании всех 25 интернет-ресурсов.

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