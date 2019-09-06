Москва, , 16:53 — REGNUM В Москве открыт пересадочный узел «Северянин — Ростокино», который обеспечит комфортный переход пассажиров с Ярославского направления МЖД на МЦК, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новый подземный переход между МЦК «Ростокино» и платформой «Северянин» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Старт работы нового транспортного объекта 6 сентября дали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров.

МЦК «Ростокино» Дарья Антонова © ИА REGNUM Касса МЦК Дарья Антонова © ИА REGNUM Новый подземный переход между МЦК «Ростокино» и платформой «Северянин» Дарья Антонова © ИА REGNUM Подземный переход оборудован эскалатором и лифтом Дарья Антонова © ИА REGNUM Эскалатор Дарья Антонова © ИА REGNUM Переход к поездам платформы «Северянин» Дарья Антонова © ИА REGNUM Новый подземный переход между МЦК «Ростокино» и платформой «Северянин» Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Собянина, за три года работы МЦК данным видом транспорта воспользовались 360 млн человек. При этом объём трафика МЦК в сутки составляет 500 тысяч пассажиров.

Сергей Собянин и Олег Белозеров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Тем не менее потенциал МЦК далеко не исчерпан. Мы реализуем несколько проектов, которые должны сделать поездки на наземном кольце еще удобнее и привлекательнее для пассажиров. В частности, сегодня был открыт пересадочный узел с Ярославским направлением МЖД. Время на пересадку с «Северянина» на «Ростокино» сократилось в 5 раз», — сказал Собянин.

Новый подземный переход между МЦК «Ростокино» и платформой «Северянин» Дарья Антонова © ИА REGNUM О новом переходе информируют волонтёры Дарья Антонова © ИА REGNUM Билетные автоматы в переходе Дарья Антонова © ИА REGNUM Платформа «Северянин» Дарья Антонова © ИА REGNUM Платформа «Северянин» Дарья Антонова © ИА REGNUM Платформа «Северянин» Дарья Антонова © ИА REGNUM Платформа «Северянин» Дарья Антонова © ИА REGNUM Проезжающий поезд Дарья Антонова © ИА REGNUM Платформа «Северянин» Дарья Антонова © ИА REGNUM Сергей Собянин и Олег Белозеров Дарья Антонова © ИА REGNUM Сергей Собянин пообщался с москвичами Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отметим, что пересадочный узел «Северянин — Ростокино» является частью проекта интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги. Проект предусматривал перенос существующего остановочного пункта «Северянин» на несколько сотен метров южнее к линии МЦК, а также создание переходов на станцию МЦК «Ростокино». Благодаря этому расстояние между двумя остановками 1,1 километра сократилось до нескольких десятков метров.

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