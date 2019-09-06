Ташкент, , 12:43 — REGNUM Узбекистан занял пятое место в рейтинге самых безопасных стран для туристов, путешествующих в одиночестве. Об этом 6 сентября сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на сервис для путешествий Wegoplace.

Согласно данным сервиса, первое место занимает Сингапур, на втором месте — Норвегия, на третьем — Исландия, на четвертом — Финляндия. Отмечается, что отчет составлен на основе опроса жителей 142 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, туристический бренд Узбекистана на международном рынке планирует продвигать французская PR-компания Interface Tourism Group. Стороны договорились о составлении PR-плана.

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