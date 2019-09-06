Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Наибольший уровень средних зарплат в Санкт-Петербурге регулярно фиксируется у работников сферы добычи полезных ископаемых. За ними с приличным отрывом идут сотрудники авиационного транспорта. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

Напомним, что в Петербурге находятся штаб-квартиры или филиалы ряда крупнейших нефтегазовых компаний, в том числе «Газпрома», «Газпромнефти», «Транснефти» и ряда других.

По данным статистики, в июне 2019 года (более свежих данных пока нет) средняя начисленная зарплата у работников добывающих компаний в Петербурге составила 200 тыс. 243 рубля. Это в 3,1 раза выше средней зарплаты в целом по региону, составлявшей в июне 2019 года 65 286 рублей.

Вторую строчку, по данным Петростата, занимают работники воздушного и космического транспорта — 160 тыс. 48 рублей, что в 2,5 раза больше средней зарплаты в Петербурге. На третьей позиции — сотрудники сферы связи и информатизации — 98 тыс. 134 рубля, что в 1,5 раза больше среднего уровня. На четвертом месте — работники водного транспорта (94 363 руб.). Финансисты и страховщики оказались лишь на пятом месте (87 469 руб.).

Самые низкие средние зарплаты в Петербурге у работников почты и курьеров — 32 392 рубля в месяц. Немногим больше зарабатывают сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (34 265 руб.). Напомним, что везде речь идет о номинальной зарплате, до вычета налогов.

В соседней Ленинградской области средняя номинальная заработная плата, начисленная за июнь 2019 года, составила 46 009 рублей.

Первую строчку по зарплатам в регионе, в котором много судоходных рек, занимают работники водного транспорта — 78 тыс. 248 руб., что в 1,7 раза больше средней зарплаты в Ленобласти. На втором месте — сотрудники научной и технической профессиональной деятельности (66 789 руб.), на третьем — энергетики (60 572 руб.).

Хуже всего с зарплатами в Ленобласти у почтовиков (21 411 руб.) и администраторов (27 154 руб.).

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По данным Роструда, вакансии с оплатой более 80 тыс. рублей в месяц чаще всего предлагаются в РФ в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добычи полезных ископаемых.

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