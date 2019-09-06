Санкт-Петербург, , 12:19 — REGNUM Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев намерен уже в ближайшее время встретиться футболистом Александром Кокориным, которого сегодня, 6 сентября, по решению суда освободили из колонии по УДО.

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«Освобождение Кокорина — это хорошая новость для нас, — приводит РИА Новости слова Медведева. — Я встречусь с ним в ближайшее время».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 сентября, стало известно об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Такое решение выездной суд принял в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где содержались футболисты, осуждённые за участие в двух драках в центре Москвы. Выйти на свободу спортсмены смогут не ранее 17 сентября, после того как решение суда вступит в законную силу.

Напомним, осенью 2018 года футболисты нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали участниками двух потасовок, в которых пострадали водитель журналиста Первого канала Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак.

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В мае 2019 года суд вынес фигурантам уголовного дела обвинительный приговор. Александру Кокорину и его брату Кириллу было назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы, Павел Мамаев и футбольный тренер Александр Протасовицкий приговорены к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.

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