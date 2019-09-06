Санкт-Петербург, , 10:06 — REGNUM Министерство обороны РФ должно выплатить 4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда бывшим военнослужащим, пострадавших из-за преступной халатности командиров во время танковых стрельб на полигоне в Ленинградской области в 2017 году. Такое решение накануне, 5 сентября, вынес Лужский городской суд Ленинградской области. Об этом сообщил адвокат истцов Дмитрий Герасимов, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

Иск к военному ведомству подавали трое бывших рядовых, которым был причинён тяжкий вред здоровью — проникающие ранения, переломы, отрыв конечности, массивная кровопотеря.

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«Так, Дмитрий Пахмутов получит 2,5 млн, а Вадим Габдуллин и Арсен Османов — 1 млн и 500 тысяч рублей соответственно», — уточнил адвокат.

Отмечается, что представитель Минобороны на заседание не явился, а в присланном по почте отзыве просил отказать в удовлетворении иска.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года суд вынес обвинительный приговор за халатность двум подполковникам в Западном военном округе. Ответить перед законом им пришлось за инцидент, произошедший 7 сентября 2017 года на военном полигоне в Ленинградской области во время плановых танковых стрельб. Денис Горелышев и Виктор Кривошеин, пренебрегая мерами безопасности, разместили четырёх солдат в секторе прямого огневого поражения. в ходе стрельб из танка один из снарядов отклонился от заданной траектории и взорвался в непосредственной близости от укрытия. Один человек погиб на месте, ещё пятеро получили минно-взрывные ранения различной степени тяжести.

Суд приговорил обоих обвиняемых к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.