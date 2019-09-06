Гранд-Рапидс, США, , 10:09 — REGNUM Университет штата Мичиган (Michigan State University, MSU) оштрафован министерством образования США на рекордную сумму в $4,5 млн за «систематическую неспособность защитить студентов от сексуального насилия», сообщается 6 сентября на официальном сайте ведомства.

Поводом для такого штрафа стало дело бывшего врача американской женской сборной команды по спортивной гимнастике Ларри Нассара, который работал в MSU, где тренировались спортсменки в период с 1995 по 2015 год.

Ранее, в январе 2018 года Ларри Нассар был признан виновным в совращении несовершеннолетних гимнасток и получил 175 лет тюремного заключения. Также в декабре 2017-го бывший врач сборной США по спортивной гимнастике получил в результате приговора суда города Гранд-Рапидс ещё 60 лет за хранение детской порнографии.

«То, что произошло в университете, говорит о несоблюдении закона, это непростительно», — приводит сайт Минобразования США слова главы ведомства Бетси Девос, которая также отметила, что о происходящем и жалобах пострадавших знало много находящихся у власти людей, однако ими ничего не было предпринято для пресечения происходящего.