Хараре, , 08:41 — REGNUM Роберт Мугабе, первый президент Зимбабве, после обретения страной независимости, скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

Бывший президент умер из-за проблем со здоровьем, что подтвердила семья Мугабе.

Напомним, что Мугабе был отстранен от власти в результате военного переворота в ноябре 2017 года. Это положило конец трем десятилетиям нахождения Мугабе у власти.

Министр образования Зимбабве Фадзаи Махере написал в своем аккаунте в Твиттере: «Покойся с миром, Роберт Мугабе».

Мугабе родился 21 февраля 1924 года в бывшей Родезии.