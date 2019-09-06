Хараре, 6 сентября 2019, 08:41 — REGNUM Роберт Мугабе, первый президент Зимбабве, после обретения страной независимости, скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.
Бывший президент умер из-за проблем со здоровьем, что подтвердила семья Мугабе.
Напомним, что Мугабе был отстранен от власти в результате военного переворота в ноябре 2017 года. Это положило конец трем десятилетиям нахождения Мугабе у власти.
Министр образования Зимбабве Фадзаи Махере написал в своем аккаунте в Твиттере: «Покойся с миром, Роберт Мугабе».
Мугабе родился 21 февраля 1924 года в бывшей Родезии.