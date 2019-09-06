Владивосток, , 08:18 — REGNUM Дальневосточники в ходе встречи с Владимиром Путиным, ещё раз обратили внимание президента на нехватку субсидируемых билетов для перелетов из ДФО в центр страны, на прочие проблемы, связанные с транспортной доступностью Дальнего Востока. Главный вопрос: будет ли программа субсидирования авиабилетов для дальневосточников долгосрочной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе беседы представители дальневосточной общественности также обратили внимание президента на переполошившее всех жителей ДФО заявление главы «Аэрофлота» Виталия Савельева о том, что компания откажется от плоских тарифов.

«Транспортная доступность — это не только экономическая, это и социальная, и политическая проблема. Это связанность страны. И, конечно, не должно быть так, что жители Дальнего Востока, Калининграда не могут полететь в Москву, Санкт-Петербург, другие регионы России. Люди в таком случае просто перестанут чувствовать себя гражданами страны. Этого быть не должно. Я, конечно, поручу, чтобы разобрались с авиакомпаниями, посмотрели, что там у них за убытки. Они ссылаются на некие международные стандарты. Но многие эксперты называют эти стандарты жульническими. У нашей страны — особые условия, у нас огромные расстояния. И это необходимо учитывать. Будем, конечно, решать эти вопросы», — ответил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 6 сентября завершает работу пятый Восточный экономический форум.