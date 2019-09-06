Луалаба, , 07:37 — REGNUM Активисты из юго-восточных провинций ДР Конго готовят кампанию по прекращению использования детского труда на шахтах по добыче полезных ископаемых в округах Верхняя Катанга и Луалаба. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

По информации правозащитников, тысячи конголезских детей вынуждены работать на шахтах. Как сообщают журналисты RFI, выполняемая детьми работа непосильна для их возраста. Многие дети гибнут в результате завалов на шахтах. По словам свидетелей, на шахте компании COMUS в южном районе Колвези работает много детей.

«Мы приходим сюда каждое утро искать полезные ископаемые. Если мы находим что-то, мы продаем. Перед продажей их можно помыть», — рассказал один из несовершеннолетних работников.

Родители многих детей заявляют, что у них не хватает средств, чтобы оплатить школу. Сами дети рассказали о своих успехах в добыче полезных ископаемых и заверили журналистов, что благодаря работе могут обеспечить свои потребности.

Ситуация с детским трудом на шахтах в юго-восточном ДР Конго вызывает возмущение правозащитников, которые требуют немедленного прекращения этой практики.