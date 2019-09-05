Москва, , 19:33 — REGNUM Тверской суд Москвы приговорил гражданина Константина Котова к четырем годам колонии общего режима за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Решение суда было вынесено сегодня, в законную силу оно не вступило.

Дело Котова, который работает программистом, слушалось три дня. Были допрошены 18 свидетелей, также были просмотрены видеозаписи акций протеста, в которых участвовал Котов.

В обвинительном заключении сказано, что Котов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов.

Котов был задержан в третий раз за последние 180 дней после несогласованного шествия 10 августа в центре Москвы. Таким образом, против него было возбуждено уже уголовное дело.

Своей вины Котов не признает.

Приговор Котову стал пятым, вынесенным московскими судами по делу о несанкционированных акциях протеста в Москве.