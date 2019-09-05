Тверь, , 11:34 — REGNUM 23 новых школьных автобуса получит Тверская область при федеральной поддержке — распоряжение о распределении регионам школьных автобусов подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В общей сложности для обеспечения регионов школьными автобусами выделено 5 млрд рублей федеральных средств.

Отметим, что ранее губернатор Игорь Руденя ключевой задачей для образовательной сферы региона назвал обеспечение доступа к качественному, современному образованию для каждого ребенка, вне зависимости от места проживания. Сегодня школьными автобусами в Тверской области пользуются 10 тыс. 696 учеников — ежедневно они ездят к месту учебы. В регионе действует 636 школьных маршрутов общей протяженностью 51 тыс. 842 км, на территории 38 муниципальных образований.

Тверская область получит от федерального центра один автобус на 12 человек, девять — на 13−20 человек, десять автобусов, которые смогут вместить 21−24 человека, один автобус на 25−31 место, а также ещё два вместимостью более 31 человека. Все автобусы произведены в России — на заводах «ГАЗ», ООО «УАЗ», ООО «Форд Соллерс Елабуга», ООО «ПАЗ» и ООО «КАВЗ».

Добавим, что в июне этого года муниципалитетам Тверской области были выделены деньги на приобретение 22 новых школьных автобусов — на замену машин с истёкшим сроком эксплуатации. На приобретение школьных автобусов из бюджета Тверской области выделено свыше 39,4 млн рублей. В 2018 году в парк школьных автобусов региона поступили 45 новых автобусов. Глава региона также заявил о необходимости установить в машинах видеорегистраторы — в целях безопасности перевозок.

Также в рамках нацпроекта «Образование» в Тверской области ведётся строительство школы на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» в Твери. 2 сентября учеников принял новый корпус школы в микрорайоне «Юность» Твери. До 2024 года планируется открытие ещё трех школ в Твери, одной в Торжке и двух школ в других муниципалитетах.