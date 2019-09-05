Эр-Рияд, , 11:51 — REGNUM В Министерстве образования Саудовской Аравии заявили, что в государственных школах на всей территории страны учителям женского пола теперь будет позволено обучать мальчиков. Об этом сообщило новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

В саудовском Министерстве образования заявили, что наем учителей-женщин является частью проекта «Школы для детей раннего возраста», в рамках которой реализуется программа, облегчающая переход учащихся начальной школы к следующему этапу обучения.

Проект был запущен после проведения нескольких научных поведенческих исследований для определения наиболее эффективных методов обучения детей младшей возрастной группы. Результаты исследований показали, что учителя-женщины эффективно справляются с задачами обучения детей.

В сентябре 2019 года в Саудовской Аравии новый учебный год начался для шести миллионов учеников, причем учителя-женщины будут обучать 13,5% мальчиков в 1460 школах.