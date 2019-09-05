Алжир, , 16:08 — REGNUM Новостное издание «Al-Mustaqbal As-Sahrawi», выступающее в поддержку Фронта ПОЛИСАРИО, опубликовало специальное расследование, которое затрагивает серьезные нарушения прав человека в тюрьме Эдибии в алжирском лагере беженцев Тиндуф. В рамках расследования журналистами были установлены неоднократные факты жестокого обращения с заключенными, в том числе пытки и насилие. Марокканское информационное издание MAP сообщает, что доклад подтверждает, что бесчеловечные условия в лагерях Тиндуфа отражают тяжелую ситуацию, в которую попал народ сахрави, а также неудачи руководства ПОЛИСАРИО.

Доклад «Является ли тюрьма аль-Эдибия одной из худших тюрем в Северной Африке?» указывает, что в настоящей время в ней содержатся 58 заключенных из числа народа сахрави. При этом в тюрьме имеется всего лишь семь камер заключения, которые серьезно переполнены, что противоречит любым международным стандартами содержания осужденных.

В расследовании также обращается внимание на факты применения пыток, насилия и одиночного заключения. Сообщается, что заключенным запрещается разговаривать друг с другом, а также выходить за пределы камеры для прогулок и заниматься любым видом активности.