Красноярск, , 08:39 — REGNUM Красноярский край получит 70 новых школьных автобусов, приобретённых за счёт федерального бюджета, сообщили ИА REGNUM 5 сентября в региональном министерстве образования.

Кончаловский Петр Петрович. Кондукторша. 1950

Распоряжение о выделении средств подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев. 70 автобусов поступят в край до конца 2019 года.

По словам министра образования края Светланы Маковской, регион стал одним из лидеров по объёму предоставленных из Федерации автобусов. Территории, которые получат транспортные средства, определят по конкурсу. Заявки от муниципалитетов принимаются до 30 сентября.

По данным минобразования, в этом году в Красноярском крае за счёт регионального бюджета приобрели 25 школьных автобусов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года в Красноярский край также поступят 18 новых машин скорой помощи.

Читайте также: Красноярский край получит 18 новых машин скорой помощи