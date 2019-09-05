Красноярск, , 08:11 — REGNUM До конца 2019 года в Красноярский край поступят 18 новых машин скорой помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 сентября в региональном министерстве здравоохранения.

Уточняется, что распоряжение об обновлении парка автомобилей подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Автомобили скорой помощи классов «В» и «С» в Красноярском крае распределят по территориям.

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В текущем году на маршруты в крае уже вышли 50 автомобилей класса «В» и 11 автомобилей класса «С» (оснащены реанимационным оборудованием).

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году для Новосибирской области дополнительно закупят 13 школьных автобусов и 34 автомобиля скорой медицинской помощи.

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