Санкт-Петербург, , 08:22 — REGNUM В Московский районный суд Санкт-Петербурга поступило уголовное дело в отношении троих медицинских работников, обвиняемых в незаконной выдаче пилотам гражданских авиалиний справок о годности к полетам. Медикам инкриминируют статьи УК РФ о коммерческом подкупе. События, описанные в уголовном деле, относятся к периоду 2012−2016 годов.

По версии следствия, одна из обвиняемых, в то время врач ЗАО «Авиакомпания Балтийские авиалинии», вовлекла в состав организованной преступной группы (ОПГ) главного врача по врачебно-летной экспертизе — председателя врачебно-летной экспертной комиссии (ВЛЭК) медсанчасти авиакомпании «Россия» и медсестру этой медсанчасти.

За денежное вознаграждение ОПГ обеспечивала беспрепятственное прохождение ВЛЭК или лабораторных исследований. При этом участники преступной группы незаконно исключали из процедуры прохождения ВЛЭК целый ряд обязательных моментов, например, дополнительные обследования при возникновении сомнений в состоянии здоровья, обязательное тестирование на наличие наркотических средств, психотропных и других токсических веществ и ряд других.

В итоге заплатившим лицам выдавалось свидетельство о прохождении ВЛЭК, которое является одним из юридических оснований для допуска к летной деятельности.

По данным следствия, незаконным путем документы были выданы 25 лицам, за что участники ОПГ получили денежное вознаграждение.