Владивосток, , 08:23 — REGNUM Отход российской судебной системы от обвинительного уклона отметил министр юстиции Александр Коновалов, выступая 5 сентября на сессии Восточного экономического форума в Приморье.

Он заявил, что судебная система в стране развивается правильном направлении. Коновалов рассказал, что знаком с судами на протяжении 27 лет — он посещал их, в частности, как государственный обвинитель и представитель прокуратуры.

Российский суд заметно изменился, «здорово дрейфовал» от государственного уклона, обвинительного уклона, консолидации со стороной обвинения, уверен министр.

«Сейчас это далеко не так», — заявил Коновалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») заявил, напротив, что в России ежегодно снижается доля оправдательных приговоров. Если тенденция сохранится, оправдательные приговоры вовсе исчезнут к 2023 году, предупредил он.

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