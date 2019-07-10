Якутск, 10 июля 2019, 05:25 — REGNUM
Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») считает, что в России давно пора менять систему оценки работы следователей и прокуроров, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его мнению, процент оправдательных приговоров с каждым годом постоянно снижается.
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По словам депутата, он в личном разговоре услышал подтверждение своего мнения и от председателям комитета Госдумы по уголовному законодательству Павла Крашенинникова:
«Он признал: да, всё так и есть».
«Из 38 тыс. обращений, которые поступили к уполномоченному по правам человека, большая часть касалась жалоб на незаконные отказы в возбуждении уголовного дела, на длительные сроки содержания под стражей и длительные неэффективные расследования. Люди обращались по этому поводу в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ присудил нашему государству заплатить 770 млн рублей», — отметила в своём докладе Татьяна Москалькова.
По словам представителя Якутии в Госдуме, Татьяна Москалькова пообещала, что будет в целом заниматься этой проблемой: систему оценки работы следователей и прокуроров необходимо менять. Также она займётся и конкретным делом Бориса Попова.
«А пока нам остаётся надеяться только на справедливое решение суда», — сказал Федот Тумусов.
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Как сообщало ИА REGNUM, бывшего главу Нюрбинского района Якутии Бориса Попова обвиняют в превышении должностных полномочий — перечислении 20 млн рублей из бюджета подрядчику на строительство школы в селе Кюндядя. Эти средства компания-подрядчик получила заранее в нарушение условий контракта.
Сам Борис Попов утверждает, что возбуждённое в отношении него уголовное дело сфабриковано по заказу экс-главы региона Егора Борисова. Доказательством этого он считает то, что гособвинение отказывается приглашать свидетелей на заседание по его делу.
«Следователь сразу сказал мне: «Признавайся, потому что на тебя есть заказ», — сказал Попов.
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Резонансным оказалось и уголовное дело экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строго режима, штрафу в 500 млн рублей, а также лишил права занимать руководящие должности на госслужбе в течение 10 лет. Бывшему градоначальнику по решению суда необходимо возместить ущерб МУП «Дороги Владивостока» в 143 млн рублей.
«Дело Игоря Пушкарёва воспринимается как политическое, а не антикоррупционное. Строгость приговора, а также тот факт, что с политической арены региона на долгие годы убрали самостоятельного, состоятельного и состоявшегося актора, это только подтверждает. Вопросов по итогу остаётся больше, чем ответов. Понятно одно, что политики типа Пушкарёва сейчас не в тренде. Он этого вовремя не понял», — комментировала ИА REGNUMполитолог Ольга Кишаковская.