Магас, , 17:34 — REGNUM В Ингушетии расстались с мандатами депутатов четверо народных избранников в Джейрахском районе. Прокуратура потребовала от органов местного самоуправления двух сел досрочно прекратить их полномочия из-за нарушения антикоррупционного законодательства, сообщили ИА REGNUM 4 сентября в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что депутаты предоставили недостоверные сведения о своих доходах и доходах членов своих семей.

«В частности, ими укрывались сведения о находящихся в собственности и в пользовании объектах недвижимого имущества», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство направило два представления в Ольгетинский сельский совет и Бейнинский сход об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, которое было удовлетворено. Кроме четверых депутатов, расставшихся с мандатами, к дисциплинарной ответственности привлечены еще два должностных лица, способствовавших допущению коррупционных правонарушений.