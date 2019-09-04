Москва, , 14:08 — REGNUM Главным критерием при выборе качественной и свежей красной икры являются упаковка, промаркированная надписью «ГОСТ». В этом случае производитель обязан указать вид рыбы, из которой получен продукт, заявил на ВЭФ глава Роскачества Максим Протасов, передаёт РИА Новости.

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При покупке икры также нужно обращать внимание на дату производства (выбитые цифры на жестяной заводской банке с икрой должны быть выпуклыми, а не вдавленными), внешний вид и условия хранения в магазине (— 4−6 °С).

Протасов поделился важным секретом хорошей икры: скорее всего, она будет произведена в те месяцы, когда рыба семейства лососевых идет на нерест, — это период с середины мая по октябрь-декабрь.

«Качественная икра состоит из одинаковых по размеру и цвету икринок, характеризуется густой консистенцией, рассыпчатостью и малым содержанием соли», — уточнил глава Роскачества.

Как сообщало ИА REGNUM, красную икру к праздничному столу не стоит покупать с рук или в местах несанкционированной торговли.

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