Уфа, , 11:27 — REGNUM День гибели своего отца защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой считает самым грустным в жизни. Служившего в спецназе мужчину убили под Петербургом, рассказал футболист порталу Sports.ru.

Круговой, которому сейчас 21 год, учился в девятом классе и сдавал ОГЭ. Узнав о смерти отца, «просто потерялся» на месяц, но пришел в себя от поддержки семьи.

«Я знаю, что его убили. Увезли и убили», — рассказал футболист.

Убийство произошло возле села Горелово, но убийц не нашли. Отец служил в горячих точках, в спецназе, но где именно, футболист не знает.

Как сообщало ИА REGNUM, Данил Круговой — выпускник академии «Зенита», выступавший за вторую команду клуба с 2015 по 2018 год. Позже он перешёл в «Уфу», но в августе подписал пятилетний договор с петербургским клубом.

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