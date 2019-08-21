Санкт-Петербург, 21 августа 2019, 14:43 — REGNUM
«Зенит» подписал контракт с защитником «Уфы» Данилом Круговым. Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что стороны подписали соглашение, рассчитанное на пять лет. При этом сезон 2019/20 Круговой в «Уфе» на правах аренды.
Напомним, Круговой является выпускником академии «Зенита». Он выступал за вторую команду клуба с 2015 по 2018 год, после чего перешёл в «Уфу».
В сезоне 2018/19 он сыграл в девяти матчах Российской премьер-лиги и забил один гол.
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