Санкт-Петербург, , 14:43 — REGNUM

«Зенит» подписал контракт с защитником «Уфы» Данилом Круговым. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что стороны подписали соглашение, рассчитанное на пять лет. При этом сезон 2019/20 Круговой в «Уфе» на правах аренды.

Напомним, Круговой является выпускником академии «Зенита». Он выступал за вторую команду клуба с 2015 по 2018 год, после чего перешёл в «Уфу».

В сезоне 2018/19 он сыграл в девяти матчах Российской премьер-лиги и забил один гол.

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